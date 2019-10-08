В Череповце мужчина погиб, взрывая банкомат

Мужчина пытался пытался взорвать банкомат, находившийся в жилом доме в городе Череповец, от взрыва злоумышленник погиб.

Сегодня утром, 8 октября, в городе Череповец на первом этаже многоквартирного дома прозвучал хлопок — произошел взрыв банкомата Сбербанка, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники спецслужб, там они обнаружили тело мужчины, погибшего из-за взрывной волны.

Сообщается, что мужчина совершил попытку взорвать банкомат ранним утром около 5 часов, тогда же жители дома услышали сильный хлопок. Инициатор взрыва погиб на месте. На данным момент известно, что это был 37-летний мужчина из Петрозаводска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Вологодской области, несущие конструкции дома, в котором произошел взрыв, не пострадали.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ проводят проверку и выясняют детали произошедшего.

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