Житель Череповца погиб при попытке взорвать банкомат

Ранним утром одном из отделений банка в городе Череповец Вологодской области произошел взрыв. Мужчина попытался вскрыть банкомат, однако что-то пошло не так и он погиб на месте.

О поврежденном банкомате и погибшем рядом с ним стало известно около пяти утра 8 октября. Все произошло в доме 18 по улице Моченкова в Череповце, сообщает управление МВД по Вологодской области.

Прибывшие на место правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 37-летний уроженец Петрозаводска. На изъятых записях с камер видеонаблюдения заметно, как мужчина закачивает газ в банкомат. Видеозапись опубликована в группе «УМВД России по Вологодской области».

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства неудавшегося ограбления.

Видео: vk.com

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Гатчинском районе позарились на многострадальный банкомат.