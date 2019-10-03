В Гатчинском районе позарились на многострадальный банкомат

Неизвестный пытался взломать банкомат, но у него ничего не вышло. Сейчас горе-грабителя разыскивает полиция.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Как стало известно GazetaSPb, все случилось в среду в магазине «Пятерочка» на улице Ленина в поселке Дружная Горка. Мужчина поздней ночью проник в помещение, чтобы вскрыть банкомат и забрать деньги. Что-то пошло не так и у него не вышло совершить задуманное – грабитель скрылся с места происшествия до приезда полицейских. В «Пятерочке» стоят камеры, так что по видео можно будет найти злоумышленника.

К слову, это не первый раз, когда хотят вскрыть именно этот банкомат.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленинградской области задержали подозреваемого в попытке вскрыть банкомат. Мужчина попытался вскрыть банкомат в офисе банка в поселке Саперное. Однако достать денежные купюры у злоумышленника не получилось. Инцидент произошел в мае настоящего года.