Заворотнюк выписали из клиники в тяжелом состоянии

О том, что Заворотнюк тяжело больна начали догадываться в конце августа. Фото: Instagram

О том, что Заворотнюк тяжело больна начали догадываться в конце августа. Фото: Instagram

Сегодня родные забрали тяжелобольную актрису из московской клиники. Заворотнюк, у которой диагностировали опухоль мозга, попала туда несколько недель назад.

По информации издания StarHit, 48-летняя звезда «Моей прекрасной няни» проходила лечение в «Европейском медицинском центре». На данный момент актрису выписали из больницы, поскольку курс лечения по полису общего медицинского страхования был завершен.

Близкие Заворотнюк намерены перевести её в другую клинику.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что к СМИ обратилась неизвестная, представившись экс-сотрудницей медицинского учреждения, в котором лежала звезда. Она заявила, что у нее есть фото- и видеоснимки актрисы, сделанные во время её нахождения в больнице. Злоумышленница предлагала поделиться материалами за вознаграждение.