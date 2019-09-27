Экс-сотрудница клиники продает фото и видео больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница столичной клиники продает фотографии актрисы Анастасии Заворотнюк. Предложения о покупке она рассылает журналистам.

Письмо от неизвестной женщины утром 27 сентября получила Gazeta.SPb. Они пришли с почтового адреса от имени Леон Леоновой. Отправительница представилась экс-работницей медицинского учреждения и предложила передать за вознаграждение фото и видео с актрисой.

«Здравствуйте. У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снято мной лично, и 17 ее фотографий, сделанные в период с 15 сентября 2019 года по 25 сентября 2019 года», — написала женщина.

В архиве у неизвестной одно видео продолжительностью 58 секунд и два видео по 32 секунды.

Аналогичные сообщения получил ряд других СМИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов не доставать её родных и близких. Она заявила, что работники СМИ ведут себя слишком назойливо и не гнушаются фейками. Так, ложной оказалась информация о том, что Андрей Малахов предложил деньги за комментарий о болезни актрисы.

У 48-летней Анастасии Заворотнюк по неподтвержденной информации диагностирован рак мозга.