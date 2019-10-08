Кремль прокомментировал новость о выводе американских войск из Сирии

Дмитрий Песков относится к этой новости недоверчиво. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Дмитрий Песков относится к этой новости недоверчиво. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что ни Турция, ни США не сообщали российским властям о выводе войск.

Дмитрий Песков прокомментировал новость о намерении Вашингтона вывести американские войска с северо-восточной территории Сирии, заметив, что российские власти ни о чем не были информированы.

Так, политик отметил, что несмотря ни на что, неизвестно, какие именно войска будут выведены, какое количество войск.

Также Песков предостерег от наивности, подметив, что сообщения о выводе войск поступали из разных концов света, но зачастую этому не находилось подтверждения.

Исходя из этого помощник президента России подчеркнул, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в этом регионе Сирии.

Напомним, что 6 октября, в воскресенье, Вашингтон публично объявил, что не поддержит Турцию в военной операции на севере Сирии.

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