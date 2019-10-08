Будущие врачи из Ленобласти пройдут целевую подготовку

По целевой программе в медицинских ВУЗах Ленобласти в общей сложности обучаются более 800 студентов.

По целевой программе в медицинских ВУЗах Ленобласти в общей сложности обучаются более 800 студентов.

Порядка 200 будущих врачей заключили договоры с медорганизациями госсистемы здравоохранения Ленобласти на целевую подготовку, сообщают в областной администрации.

Будущие врачи приступили к обучению в ряде образовательных учреждений. Среди них, в частности, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Северо-Западный государственный медицинский университет им. Мечникова, Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им.Алмазова и Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия.

По целевой программе в медицинских высших учебных заведениях Ленобласти в общей сложности обучаются более 800 студентов. Из 80 человек, заканчивающих обучение по программе ординатуры в этом году, 50 студентов станут врачами узких специальностей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге расширят программу оказания бесплатной медпомощи.