В Петербурге расширят программу оказания бесплатной медпомощи

Законодательное собрание приняло за основу поправки в закон «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Законопроект рассмотрели на заседание парламента в Мариинском дворце 2 октября. В поддержку инициативы проголосовали 43 депутата.

Так, документ предлагает расширить перечень бесплатных лекарств с 520 до 671. Список дополнят препаратами из числа жизненно необходимых и важнейших.

Помимо этого, законопроект уменьшает стоимость территориальной программы ОМС Петербурга до 128 958,2 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ожидается оптимизация системы здравоохранения. В частности, до конца этого года все детские медучреждения перейдут на формат «бережливых поликлиник».