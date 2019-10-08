Петербургских дачников в Никольском заблокировали за 32 незаконных съезда к дороге

Дома жителей садоводства «Сокол-1», расположенного в городе Никольское Тосненского района Ленобласти, отрезаны от региональной дороги «Ульяновка – Отрадное». Дорожники перекапывают 32 нелегально построенных ими съезда к дачным участкам, сообщили в комитете дорожного хозяйства Ленобласти.

Работы по перекапыванию выполняет техника Тосненского ДРСУ по предписанию ГКУ «Ленавтодор». Владельцы дачных участков полностью засыпали водоотводную канаву из-за чего дорога начала разрушаться. Администрация Никольского и дачники уже не один раз получали предписания от дорожников сделать съезды безопасными, но документ был ими проигнорирован.

В время работ произошел инцидент с грузовиком, который съехал в кювет. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства Ленобласти, один из проезжавших мимо водителей грузовиков так увлекся созерцанием работы экскаватора, что поздно затормозил перед идущим впереди автомобилем. В итоге грузовик съехал в кювет, где завалился набок. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Волховском и Тихвинском районах Ленобласти дорожники перерыли несанкционированные съезды для строительной техники, работающей на прокладке газопроводов.