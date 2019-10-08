Georgian Airways подаст иск к Минтранс РФ на $25 млн

«Грузинские авиалинии» намерены подать иск в Европейский суд из-за финансового ущерба, нанесенного запретом на авиасообщение между Грузией и Россией.

В заявлении генерального директора авиакомпании, Романа Бокерии, сказано, что запрет полетов не был обоснован российскими властями. Формально, претензия к Georgian Airways выражалась в наличии задолженности в размере $800 тысяч перед аэронавигацией России, а также в неудовлетворенности безопасностью, которую обеспечивает авиакомпания.

Однако эти факты Бокерия опровергает, отметив, что какие-либо задолженности у «Грузинских авиалиний» отсутствуют. И, кроме того, компания ни разу не сталкивалась с проблемами относительно безопасности рейсов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Грузии готовы идти на диалог с Россией.