В Москве обнаружили труп призера Олимпийских игр по теннису

В Москве обнаружили труп призера Олимпийских игр по теннису
Михаил Бирюков последний раз появился на корте в 2014 году. Фото: Вконтакте

27-летний Михаил Бирюков был найден у себя в квартире в Москве.

Сегодня, 8 октября, тело погибшего спортсмена обнаружили у него дома, в ванной. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть теннисиста, сообщает «Комсомольская правда».

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку случившегося и устанавливают обстоятельства.

Михаил Бирюков, сын четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой, стал серебряным призером по парному теннису на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, проводившихся в 2010 году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о завершении расследования дела о смерти актера Дмитрия Марьянова. Правоохранительные органы установили, что руководство реабилитационного центра, в котором находился актер, не оказало ему должной медицинской помощи и препятствовало транспортировке в больницу.

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