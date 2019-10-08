В Москве обнаружили труп призера Олимпийских игр по теннису

Михаил Бирюков последний раз появился на корте в 2014 году. Фото: Вконтакте

Михаил Бирюков последний раз появился на корте в 2014 году. Фото: Вконтакте

27-летний Михаил Бирюков был найден у себя в квартире в Москве.

Сегодня, 8 октября, тело погибшего спортсмена обнаружили у него дома, в ванной. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть теннисиста, сообщает «Комсомольская правда».

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку случившегося и устанавливают обстоятельства.

Михаил Бирюков, сын четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой, стал серебряным призером по парному теннису на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, проводившихся в 2010 году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о завершении расследования дела о смерти актера Дмитрия Марьянова. Правоохранительные органы установили, что руководство реабилитационного центра, в котором находился актер, не оказало ему должной медицинской помощи и препятствовало транспортировке в больницу.