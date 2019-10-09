Петербуржец угнал автомобиль знакомого и прихватил 5 тысяч на дорогу

Петербуржец угнал автомобиль знакомого и прихватил 5 тысяч на дорогу
Злоумышленник задержан. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в угоне иномарки.

Сообщение об угоне поступило во вторник, 8 октября. Заявитель рассказал, что его знакомый похитил из квартиры, где он проживает, ключи от Volkswagen Polo, зарегистрированного на коммерческую организацию, а также 5 тыс. рублей. После злоумышленник скрылся на иномарке.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по городу и области, в ходе оперативных мероприятий полицейские нашли иномарку и задержали 38-летнего водителя.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о зарплате врачей онкоцентра Блохина. Сотрудники признались, что выплаты снизились почти в 10 раз.

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