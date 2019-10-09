Распитие алкоголя закончилось поножовщиной между женщинами в Тихвине

Распитие алкоголя закончилось поножовщиной между женщинами в Тихвине
Инцидент произошел в деревне Щекотовичи. Фото: Google View

В городе Тихвине Ленобласти задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в понедельник, 7 октября, в деревне Щекотовичи.

Женщины распивали спиртные напитки, когда между ними произошла ссора. В результате конфликта 42-летняя жительница ударила ножом пенсионерку. Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, 60-летнюю пострадавшую доставили в ближайшую больницу.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали безработную подозреваемую в совершении указанного преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании подозреваемого в угоне. Мужчина похитил ключи от иномарки из дома своего знакомого. Машину и злоумышленника разыскали.

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