Турфирмы зарабатывают на бесплатных электронных визах в Россию

Турфирмы предлагают за деньги помочь в оформлении электронной визы. Фото: pixabay.com

Турфирмы предлагают за деньги помочь в оформлении электронной визы. Фото: pixabay.com

Предприимчивые туроператоры нашли способ зарабатывать на иностранцах, желающих посетить Петербург и Ленобласть по электронной визе.

За деньги они предлагают помочь в оформлении медицинского полиса и заполнении анкеты. Стоимость услуг варьируется в зависимости от турагентства. Информация о них размещена в открытом доступе по запросам «e visa St. Petersburg» и «e visa Russia».

Отдельные компании за дополнительную плату предлагают сделать фото для визы и провести консультацию на финском и английском языках.

«Возможно, что Министерство иностранных дел России выдаст электронную визу с неверной информацией, тогда российские пограничные органы будут препятствовать въезду в страну», — пугают иностранцев на сайте финской турфирмы Lahialuematkat.

Напомним, что с 1 октября граждане 53 стран могут посетить Россию по электронной визе. В пилотном режиме визы выдаются бесплатно.

Ранее сообщалось, что за первую неделю по электронной визе в Россию приехали 648 иностранцев из 27 стран.