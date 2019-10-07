За неделю по электронным визам Петербург посетили 648 иностранцев

За время действия нового закона 648 иностранцев из 27 стран воспользовались электронными визами для въезда в РФ.

Больше всего путешественников из Эстонии, 286 человек. На втором и третьем месте — Латвия и Литва, 76 и 75 человек соответственно. Об этом Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Петербургу и области.

Всего с 1 по 7 октября, воспользовавшись электронными визами, пограничный контроль в оба направления прошли 648 человек. При этом еще девятнадцать не были пропущены на территорию России из-за ошибок, которые сотрудники пограничной службы обнаружили в визах.

Напоминаем, что закон об электронных визах действует для граждан 53 стран с 1 октября 2019 года. За первые четыре дня его действия поступило шесть тысяч заявок на получение электронного документа.