В Петербурге подешевели подержанные автомобили

Санкт-Петербург находится на 11 месте по доступности автомобилей, со средней ценой в 417 тыс рублей, что на 0,2% меньше чем в прошлом году. Самой популярной маркой в городе стал Ford Focus.

В России лидер спроса по прежнему Lada, а более 50% продаж приходится на пять марок авто. Это еще Ford, Volkswagen, Chevrolet и Hyundai.

При этом Петербург можно назвать богатым городом, так как он стал одним из семи больших городов страны, где предпочитают покупают иномарки. В ТОП-5 марок спроса в Северной столице вошли Ford со средней ценой в 332 тыс рублей, Volkswagen в среднем за 460 тыс рублей, Chevrolet с ценой в 311 тыс рублей, Hyundai со средней стоимостью в 443 тыс рублей и LADA, за которые просят в среднем 129 тыс рублей. Такие данные приводит сервис Авито, который проанализировал тенденции спроса и предложения подержанных автомобилей в Петербурге. На эти пять брендов, которые лидируют по спросу-предложения в третьем квартале 2019 года пришлось 38,6% продаж.

Интересно, что самые дешевые автомобили в России продают в Волгограде – по цене в 347 тыс рублей (меньше на 6%, чем в среднем в стране). На первом месте по дороговизне авто по прежнему столица страны Москва. Там средняя цена машины аж 537 тысяч рублей, что на 45% больше чем в среднем по России.

Популярность Ford Focus в Петербурге некоторые эксперты связывают с закрытием автозавода бренда, которое произошло в марте 2019 года. Несмотря на уверения компании Ford в сохранении полноценного сервисного обслуживания многие владельцы авто этой марки спешат избавиться от автомобилей, считают эксперты. На этом фоне на вторичном рынке появилось много автомобилей этой марки, что в свою очередь, повлекло некое снижение стоимости авто и как следствие повышенный спрос на него.

Петербургские автобилеры Ford сейчас присматриваются к китайским брендам, не исключено, что в ближайшее время в городе появятся новые дилеры китайских автомобилей.