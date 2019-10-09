Житель Петербурга отправился к психиатру и лишился водительских прав

Прокурор Петродворцового района проверил соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Проверка показала, что местный житель, наблюдающийся у психиатра, имеет водительское удостоверение.

Прокурор подал в суд иск в защиту интересов неопределенного круга лиц о прекращении права на управление транспортными средствами, обязании возвратить водительские права, ссылаясь на то обстоятельство, что ответчик состоит на учете у психиатра, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Суд согласился с доводами прокурора и теперь лишат прав.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на проспекте Обуховской обороны сцепились два автомобилиста, у одного в руках был нож, а второй достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.