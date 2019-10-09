Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Шведский суд закроет спор между &#171;Газпромом&#187; и &#171;Нафтогазом&#187;
Спор может скоро разрешиться. Фото: Pixabay

В Швеции начали рассматривать апелляцию «Газпрома», которая оспаривает решение Стокгольмского суда по спору с украинским «Нафтогазом».

Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».

Пройдет серия заседаний, последнее и решающее запланировано на 17 октября.

Напомним, что еще в 2014 году две компании, российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» направили взаимные иски в Стокгольмский арбитражный суд. Украина обвинила «Газпром» в отправке меньшего количества газа, чем прописано в договоре, и оценила ущерб в $16 млрд.

«Газпром» ответил тем же. Во-первых, заявив, что действительно отправлял меньше, но отметив, что в договоре не предусмотрены санкции за отправку меньшего количества вещества. Ответный иск содержал в себе обвинение Украины в принципе «бери или плати» и затребовал компенсацию в $56 млрд.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Нидерланды расследуют роль Украины в крушении MH17.

Нафтогаз и Газпром россия украина
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