Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»

В Швеции начали рассматривать апелляцию «Газпрома», которая оспаривает решение Стокгольмского суда по спору с украинским «Нафтогазом».

Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».

Пройдет серия заседаний, последнее и решающее запланировано на 17 октября.

Напомним, что еще в 2014 году две компании, российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» направили взаимные иски в Стокгольмский арбитражный суд. Украина обвинила «Газпром» в отправке меньшего количества газа, чем прописано в договоре, и оценила ущерб в $16 млрд.

«Газпром» ответил тем же. Во-первых, заявив, что действительно отправлял меньше, но отметив, что в договоре не предусмотрены санкции за отправку меньшего количества вещества. Ответный иск содержал в себе обвинение Украины в принципе «бери или плати» и затребовал компенсацию в $56 млрд.