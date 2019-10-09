Нидерланды потребовали расследование украинской роли в крушении MH17

Правительство Нидерландов, в которые были направлено дело о крушении самолета, намерены расследовать причастность Украины к катастрофе.

Во вторник 8 октября парламент Нидерландов одобрил требование о рассмотрении и расследовании украинской роли в крушении малазийского самолета, которое произошло в июле 2014 года на территории восточной Украины. Документы, подтверждающие это опубликовала нижняя палата парламента Голландии.

В своем требовании к правительству депутаты заявили, что для более ясного понимания ситуации «закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины» необходимо более детальное изучение фактов.

Парламенту необходимо определить, как именно можно осуществить это изучение.

Напомним, что в 2015 году Совет по безопасности Нидерландов опубликовал доклад о причинах катастрофы MH17. В числе причин в нем было названо, что воздушное пространство Украины должно было быть закрыто в тот период времени, тогда самолет бы безопасно его пересечь. Однако пространство не было закрыто.

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