Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей

Сотрудника правоохранительных органов ОМВД Жуковского уволили за интимную связь с 13-летней девочкой.

В результате проверки версия следствия подтвердилась. Подозреваемый в педофилии сотрудник полиции действительно состоял в противозаконной связи с несовершеннолетней. Мужчина покинул свою должность, поскольку совершил поступок, очерняющий честь правоохранительных органов. Он ответит за содеянное по закону перед судом.

Как пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы МВД России по Московской области Татьяну Петрову, кроме уволенного полицейского, к дисциплинарной ответственности привлечены еще двое должностных лиц этого же отделения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об американских священниках, отстраненных от деятельности за педофилию, которые, однако, продолжают работать с детьми.