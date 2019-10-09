Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей

Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей
Вина полицейского подтвердилась. Фото: https://pixabay.com/

Сотрудника правоохранительных органов ОМВД Жуковского уволили за интимную связь с 13-летней девочкой.

В результате проверки версия следствия подтвердилась. Подозреваемый в педофилии сотрудник полиции действительно состоял в противозаконной связи с несовершеннолетней. Мужчина покинул свою должность, поскольку совершил поступок, очерняющий честь правоохранительных органов. Он ответит за содеянное по закону перед судом.

Как пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы МВД России по Московской области Татьяну Петрову, кроме уволенного полицейского, к дисциплинарной ответственности привлечены еще двое должностных лиц этого же отделения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об американских священниках, отстраненных от деятельности за педофилию, которые, однако, продолжают работать с детьми.

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Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей
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