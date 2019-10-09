Тимати про L’One: «лживый и пустой человек»

Основатель лейбла BlackStar Тимати опубликовал в Instagram фото, под которым рассказал о своем конфликте с L’One.

В описании к фотографии Тимати поздравил бывшего артиста лейбла Левана Горозию с днем рождения, назвав его «самым лживым и пустым человеком, которого я знаю». Днем ранее, 8 октября, столичный суд отклонил иск L’One к BlackStar и его владельцам, в котором Горозия намеревался отстоять свое право на интеллектуальную собственность (псевдоним и тексты песен).

Тимати в своем тексте отмечает, что исполнитель знал все детали контракта, когда подписывал его. Певец изучал документы в течение суток, но не внес в условия ни одной поправки, однако не упоминал об этом, предъявляя претензии к BlackStar. «Пусть твоя совесть сама говорит с тобой», — отреагировал Тимур Юнусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Гуф рассказал, почему снялся в клипе Тимати про Москву.