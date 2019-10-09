Появились подробности ДТП с двумя мопедами

Скутерами, попавшими в дорожно-транспортное происшествие, управляли двое несовершеннолетних, 2003 и 2004 года рождения.

Авария произошла сегодня, 9 октября, около четырех часов дня на 49-м километре Петрозаводского шоссе. За рулем мопеда Yamaha находился 16-летний юноша, который столкнулся с Chevrolet Niva. Водителем внедорожника была 57-летняя женщина.

Однако на этом ДТП себя не исчерпало. В пострадавший скутер въехал его собрат Suzuki с 15-летним молодым человеком за рулем. Он следовал в попутном направлении с Yamaha.

По информации УГИБДД по городу и области, единственный пострадавший в авариях — 16-летний владелец мопеда Yamaha. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об этом инциденте. Информацию опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».