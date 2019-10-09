В Петербурге водитель напал на инженера ГИБДД и избил его

Автомобилист за рулем Ford Focus напал на гражданского инженера ГИБДД, отобрав у него технику для фотофиксации нарушителей.

Инцидент произошел сегодня, 9 октября около двух часов дня. Сотрудник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) стоял на Лахтинском проспекте, охраняя камеру, фиксирующую нарушителей ПДД.

Проезжавший мимо мужчина на Ford Focus, вероятно, возмутился деятельностью гражданского инженера ГИБДД. Он остановился, вышел из машины и попытался сломать технику. Вставший на защиту имущества работник ЦАФАП был избит. Злоумышленник отобрал камеру и скрылся с месте преступления на автомобиле.

28-летнего мужчину оперативно нашли и задержали, рассказали в УГИБДД по городу и области.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о подробностях ДТП с участием двух несовершеннолетних.