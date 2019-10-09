Американец вырастил тыкву весом в одну тонну

Житель штата Коннектикут вырастил тыкву рекордных размеров, вес плода составляет больше тонны.
Самая большая тыква в Новой Англии была продемонстрирована на ярмарке Topsfield Fair. Мужчина из американского штата Коннектикут вырастил плод весом в 1040 килограмм. Эта цифра соответствует весу небольшого автомобиля.
Денежная премия за гигантское растение тоже оказалась немаленькой. Алекс Ноэл, вырастивший огромную тыкву, получил восемь с половиной тысяч долларов, заняв первое место на сельскохозяйственном конкурсе.
Однако ему все же не удалось установить мировой рекорд. В книге рекордов Гиннесса самая массивная тыква выращена бельгийским фермером. Её вес немногим больше американской, 1190 килограмм.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала, что фермер из Китая вырастил свинью размером с белого медведя.