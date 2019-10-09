Американец вырастил тыкву весом в одну тонну

Американец вырастил тыкву весом в одну тонну
Выращенная американцем тыква размером с небольшой автомобиль. Фото: https://pixabay.com

Житель штата Коннектикут вырастил тыкву рекордных размеров, вес плода составляет больше тонны.

Самая большая тыква в Новой Англии была продемонстрирована на ярмарке Topsfield Fair. Мужчина из американского штата Коннектикут вырастил плод весом в 1040 килограмм. Эта цифра соответствует весу небольшого автомобиля.

Денежная премия за гигантское растение тоже оказалась немаленькой. Алекс Ноэл, вырастивший огромную тыкву, получил восемь с половиной тысяч долларов, заняв первое место на сельскохозяйственном конкурсе.

Однако ему все же не удалось установить мировой рекорд. В книге рекордов Гиннесса самая массивная тыква выращена бельгийским фермером. Её вес немногим больше американской, 1190 килограмм.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала, что фермер из Китая вырастил свинью размером с белого медведя.

гигантская тыква коннектикут новости
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Профессор из Филадельфии потратил $200 тысяч гранта в стрип-клубах
МО «Литейный» предложили освятить
Американец вырастил тыкву весом в одну тонну
Экс-любовница Люка Бессона обвиняет его в изнасиловании
Росгидромет: в ближайшие 50 лет Петербургу грозят наводнения
«Яндекс» представил колонку, которой можно управлять жестами
В Петербурге водитель напал на инженера ГИБДД и избил его
Ученые рассказали, что спорить с женщинами бесполезно