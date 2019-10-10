Памфилова доложила Путину, что выборы прошли хорошо

Глава ЦИК отметила, что выборы во всех регионах страны прошли успешно, явка была довольно высокой, а процент отказов кандидатам — низким.

Однако, как сказала Памфилова, назвать скучными прошедшие в России выборы разных уровней нельзя. Глава Центризбиркома отметила две «горячие точки» — выборы в Мосгордуму и муниципальные выборы Санкт-Петербурга.

Говоря о петербургских выборах, глава ЦИК отметила, что 77% всех поступивших после российских выборов исков касаются именно муниципальных выборов в Северной столице. Также, упомянув о «скандальном сопровождении» выборов в городскую думу столицы, Памфилова озвучила ряд предложений по модернизации системы сбора подписей и их проверки. Президент поддержал необходимость изменений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что МО «Литейный» предложили освятить после того, как депутат «Яблока» принес в здание ЛГБТ-флаг.