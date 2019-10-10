Любители и профессионалы сразятся на турнире City 78 & Kempinski Cup

Любители и профессионалы сразятся на турнире City 78 &#038; Kempinski Cup
В Петербурге стартует теннисный турнир City 78 & Kempinski Cup. Фото предоставлено организаторами турнира.

В Петербурге 11 октября стартует теннисный турнир City 78 & Kempinski Cup. На корте встретятся любители и профессионалы.

Турнир пройдет в двух разрядах — мужской парный и смешанный парный. В каждой паре один из теннисистов будет любителем, а другой — профессионалом.

Программа турнира разделена на два дня — 11 и 12 октября. На первом этапе все пары по очереди сыграют друг с другом. Вторая часть пройдет по олимпийской системе, проигравшие из команд будут выбывать до тех пор, пока не останется пара победителей.

Турнир City 78 & Kempinski Cup учрежден председателем Совета директоров строительной компании City 78 Русланом Гайсиным. Он же выступает спонсором и организатором соревнований.

Как рассказал Гайсин Gazeta.SPb, турнир всегда проходит в одно и то же время — в середине осени. Именно в это время многие профессионалы освобождаются после сезона и готовы выйти на корт в паре с любителями. Устроить City 78 & Kempinski Cup, по словам бизнесмена, было решено из-за отсутствия в Петербурге подобных турниров.

Директором мероприятия выступает Денис Соколов.

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