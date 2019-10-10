В Крыму задержали готовившего взрыв в административном здании россиянина

В Крыму задержали гражданина РФ, планировавшего теракт на полуострове. Мужчина оказался членом украинских экстремистских организаций.
Подозреваемый хотел устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, приверженца нацистской идеологии задержали в городе Саки.
В ходе обыска его гаража было обнаружено самодельное взрывное устройство. Там также нашли инструменты для изготовления СВУ, бутылки с зажигательной смесью.
По факту подготовки теракта и незаконного изготовления взрывных устройств возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее в GazetaSPb сообщали о предотвращении нескольких терактов в городах России.