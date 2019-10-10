В Крыму задержали готовившего взрыв в административном здании россиянина

В Крыму задержали готовившего взрыв в административном здании россиянина
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Крыму задержали гражданина РФ, планировавшего теракт на полуострове. Мужчина оказался членом украинских экстремистских организаций.

Подозреваемый хотел устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, приверженца нацистской идеологии задержали в городе Саки.

В ходе обыска его гаража было обнаружено самодельное взрывное устройство. Там также нашли инструменты для изготовления СВУ, бутылки с зажигательной смесью.

По факту подготовки теракта и незаконного изготовления взрывных устройств возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в GazetaSPb сообщали о предотвращении нескольких терактов в городах России.

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