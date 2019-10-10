Учащиеся школы в Тюменской области сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

Учитель кричал на детей и толкал их. Фото: Pixabay

Учитель кричал на детей и толкал их. Фото: Pixabay

В Сети появились кадры, как учитель кричит матом на детей и распускает руки. Преподавателя сняли на видео учащиеся школы №2 поселка Боровский Тюменской области.

Инцидент произошел на уроке ОБЖ у девятиклассников. На кадрах видно, как мужчина кричит на детей матерными выражениями, дергает учеников и сильно толкает.

Запись быстро распространилась в Сети и вызвала бурные обсуждения. Одни написали, что педагога довели, другие уверены, что такое поведения недопустимо для учителя.

Как сообщили в СУСК по региону, в школе начали проверку по факту произошедшего. Следователи проверят доводы, изложенные в СМИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщали об учительнице, которая грозила ученику «спустить шкуру». Педагог ушла по собственному желанию.