В США назвали причины для введения санкций против Турции

Турция начала военную операцию под названием «Источник мира». Фото: Pixabay

Турция начала военную операцию под названием «Источник мира». Фото: Pixabay

Стало известно, при каких условиях США введут санкции в отношении Анкары.

Среди причин названы этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас следим за этим», — отметили в Госдепе США.

Вечером в среду турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о причинах начала военной операции «Источник мира» в Сирии.