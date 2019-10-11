В МЧС назвали основную причину пожаров в жилых домах

Органами государственного пожарного надзора взяты на учет более 1,6 тысячи квартир. Фото: Pixabay

Органами государственного пожарного надзора взяты на учет более 1,6 тысячи квартир. Фото: Pixabay

Неисправная электропроводка чаще всего становится причиной пожара. Более 70% возгораний происходит в жилых домах.

Значительно реже пожар происходит от печного отопления. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, надзорные органы министерства РФ приступили к профилактической операции «Отопление». В ее рамках жителям напомнят о технике безопасности и проведут профилактические мероприятия на объектах образования, здравоохранения, социальных сферах и прочих.

В ведомстве также отметили, что наибольшее внимание уделяется наиболее уязвимым соцгруппам населения. Речь идет о многодетных семьях, одиноких гражданах, а также пенсионерах. Так, на учет госпожарного надзора взяты порядка 1,6 тыс. квартир.

К работе привлечены юридические, должностные лица и неравнодушные граждане.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сотрудники МЧС спасли ворону. Птица застряла в фонарном столбе.