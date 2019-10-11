В Ленобласти уничтожили более 200 нелегальных съездов

Несанкционированные съезды были устранены по предписанию ГКУ "Ленавтодор". Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Несанкционированные съезды были устранены по предписанию ГКУ "Ленавтодор". Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

За лето и осень в Ленинградской области ликвидировали более 200 нелегальных съездов. Они вели от региональных трасс к коттеджным поселкам, садоводствам, свалкам и карьерам.

Тяжелая техника прошлась по незаконным дорогам во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Тосненском и других районах. По предписанию ГКУ «Ленавтодор» дорожники не только перекапывают съезд, но и устанавливают металлическое ограждение. Оно изготавливается из особо прочного противоударного материала, используемого для ограждений на КАД.

Если барьер уничтожают, материалы по факту порчи госимущества направляются в правоохранительные органы, сообщили Gazeta.SPb в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

«Мы с ними [организаторами незаконных съездов — прим. ред.] пытаемся судиться, предъявляем затраты. Процесс сложный, это двухступенчатая работа. С одной стороны это физическое выполнение — прекращение работы съезда. С другой — документарная. Готовиться документация, мы ищем собственника или собственник приходит к нам. Иногда они специально не выходят на связь», — рассказали в пресс-службе комитета.

Незаконные съезды, как правило, разрушают конструктив трассы и создают угрозу для автомобилистов. Зачастую машина при выезде на дорогу попадает на полосу встречного движения. В целях безопасности при строительстве примыкания к региональной трассе необходимо получать технические условия у «Ленавтодора».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ломоносовском районе устранили незаконные съезды к коттеджным поселкам.