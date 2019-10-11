Машина снесла столб и въехала в стену «Крестов» на Арсенальной

В Калининском районе Петербурга автомобиль влетел в стену следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной. По пути машина снесла столб.

Авария произошла утром 11 октября. За рулем автомобиля сидела женщина. Никто, по словам очевидцев, в результате ДТП не пострадал.

Машина ехала по Арсенальной и внезапно свернула право. Авто, протаранив столб, врезалось в здания. Причины маневра неизвестны. Очевидцы предположили, что владелица иномарки испугалась грузовика.

«Может ей показалось что грузовик начал смещаться в ее ряд, и она резко зачем-то вильнула», — считают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

На место аварии прибыли сотрудники ДПС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под железнодорожным мостом на Южном шоссе утром 11 октября застряла газель. Машина потеряла кузов и груз.