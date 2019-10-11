Тела двух стюардов обнаружены в Подмосковье

В Химках полицейские обнаружили тела двух мужчин, они были стюардами авиакомпании «Россия».

Тела двух мужчин без признаков насильственной смерти полиция обнаружила в съемной квартире в доме на улице Германа Титова в подмосковных Химках, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

Это произошло 9 октября 2019 года: два молодых человека 29 и 27 лет были найдены мертвыми, давность смерти составляла 12 часов, неподалеку от них находился белый порошок неизвестного происхождения.

Порошкообразное вещество забрали для анализа. Следствие начало комплекс проверочных мер и устанавливает детали и обстоятельства произошедшего. Будет проведена судмедэкспертиза, которая поможет установить причину смерти мужчин.

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