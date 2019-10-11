В Ленобласти выберут, какие территории обновят в 2020 году

В регионе стартовал прием заявок на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» в следующем году.

Сегодня, 11 октября, об этом сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе правительства Ленинградской области. Принять участие в программе могут только общественные территории. Заявки поступают в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству в течение двух недель, с 15 октября по 1 ноября этого года.

Проекты, которые войдут в список благоустраиваемых территорий, будут выбирать путем голосований и обсуждений. Таким образом, в перечень объектов для финансирования войдут те, которые наберут наибольшее количество голосов. Остальным объектам выделят средства уже в 2021 году.

Всего планируется обустроить 534 общественных площадок.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о мусоре из Петербурга, который свозят на полигон в Лужском районе.