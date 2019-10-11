Не все факультеты СПбГУ переедут в новый кампус

Часть факультетов останется в исторических зданиях. Переезд образовательного учреждения в новый кампус в Пушкине будет осуществляться постепенно.

Изменения коснутся не всех факультетов. Переезд будет осуществляться не единовременно, а по мере необходимости. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на первого проректора главного петербургского вуза Елену Чернову. Вопрос передислокации факультетов будет рассматриваться осмысленно, к его решению подойдут обстоятельно и последовательно, сообщает Чернова.

Предполагается, что новая территория расширит вуз, а часть факультетов продолжит свою работу в исторических зданиях.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что преподавателям СПбГУ планируют предоставить жилье рядом с кампусом.