На Полюстровском после ремонта открылся кампус для дзюдо

Спортивный кампус для занятий дзюдо открылся на Полюстровском проспекте, 14 Б после капитального ремонта. Здание принадлежит научно-образовательному центру Политехнического университета Петра Великого.

До ремонта здание находилось в аварийном состоянии. Привести его в порядок было решено в результате соглашения Федерации дзюдо Петербурга и Политехнического университета, сообщили в комитет по физической культуре и спорту.

Соглашение было заключено в апреле 2019 года. Модернизация спортивно-тренировочной базы была одной из приоритетных задач. Партнерство направлено на поддержку студенческих команд дзюдо и реализацию программ по дзюдо для спортсменов и молодых тренеров.

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