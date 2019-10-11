Иранских женщин впервые за 38 лет пустили на футбольный матч

Официальный запрет на посещение женщинами футбольных матчей действовал в Иране с 1981 года, после Исламской революции.

В четверг, 10 октября, в Тегеране прошел матч иранской сборной против команды Камбоджи. На эту игру, впервые за тридцать восемь лет, были допущены женщины. Ранее действовал официальный запрет, установленный после Исламской революции 1979 года. В течение этого времени женщины регулярно нарушали запрет, появляясь на трибунах в мужской одежде.

Однако такое «послабление» на недавнем матче не вызвало одобрения со стороны международных правоохранительных организаций. Они считают поступок циничным, поскольку для женщин выделили ограниченное количество билетов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что трое болельщиков «Зенита» лишились возможности посещать игры из-за нахождения на стадионе в пьяном виде.