Путин заявил, что Россия разработает ракеты в ответ США

В России разработают новые ракеты средней дальности, ведь они уже есть у Соединенных Штатов, заявил глава России в рамках своего выступления на заседании совета глав стран СНГ.

Президент отметил, что Россия заявляла, что не станет размещать свои ракеты средней дальности, если они у нее появятся, но теперь, конечно, она будет над этим работать, ведь ракеты появились у американцев.

Также российский лидер поделился, что обеспокоен действиями американских властей, ведь они планируют разместить ракеты средней дальности в Азиатском регионе. По словам политика, известно, на кого ракеты в таком случае будут направлены, поэтому это касается и России.

Напомним, что 2 августа 2019 года истек договор между США и Россией, который был заключен более 30 лет назад и фиксировал запрет на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Конго потерпел крушение военный Ан-72, на борту находились россияне.