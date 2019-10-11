Свиньи в Ромашках испортили почву на 55 млн рублей

Компания ООО «ЖК «БОР» сбрасывала отходы жизнедеятельности свиней прямо в почву, что привело к порче участка размером 4,1 га.

Животноводческий комплекс в поселке Ромашки использовал трубу, пролегающую на глубине от 2,5 до 3 метров под землей для складирования отходов прямо в почве. «Канализация» предназначалась для складирования результатов жизнедеятельности свиней, которые принадлежат компании. Отходы поставлялись в трубу прямо из помещений, где содержались животные.

По результатам проверки, проведенной региональной прокуратурой, в почве были обнаружены отходы 4 класса (малоопасные) на участке земли площадью более четырех гектаров. Правоохранительные органы оценили ущерб, нанесенный природе, в 55,6 миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что свиньи могут пользоваться вспомогательными инструментами.