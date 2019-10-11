Власти отреагировали на призывы о возвращении смертной казни

На официальной странице Государственной думы появился опрос о возвращении смертной казни. «За» проголосовали 75% опрошенных.
Оживленное внимание к этому вопросу возникло из-за взволновавшей общественность ситуации с пропавшей девочкой из Саратова. Школьницу нашли убитой.
После этого вопиющего случая многие люди, включая общественных деятелей, стали высказываться в пользу отмену моратория на смертную казнь, который действует в России с 1997 года. Так, за высшую меру наказания для террористов и убийц детей и беспомощных выступил депутат Госдумы Евгений Примаков.
Однако председатель Совета Федерации Андрей Клишас отметил, что, несмотря на оправданность чувств, которые испытывает общественность из-за зверского убийства, у России нет правовых оснований для возвращения смертной казни.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb писала о том, что убийца девятилетней школьницы признался в содеянном.