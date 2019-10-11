В гатчинском комитете по культуре и туризму выявили коррупционеров

В гатчинском комитете по культуре и туризму выявили коррупционеров
Нарушители привлечены к ответственности. Фото: https://pixabay.com/

Двое должностных лиц, начальник отдела и бухгалтер комитета, не указали свои счета, заполняя налоговую декларацию о доходах.

Об инциденте сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате проверки комитета по культуре и туризму выяснилось, что в муниципальном ведомстве не слишком строго придерживаются выполнения федеральных законов по противодействию коррупции.

Начальник отдела скрыла от налоговой информацию о счетах своего мужа. Бухгалтер комитета также не счел необходимым указывать эти данные.

Виновники уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчине планируют построить жилой квартал для сотрудников бюджетных учреждений и льготных категорий граждан. К строительству объектов приступят в следующем году.

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