Анастасия Решетова подтвердила официальный брак с Тимати

Тимати сделал предложение Решетовой в начале этого года, в Париже. Фото: Instagram

Тимати сделал предложение Решетовой в начале этого года, в Париже. Фото: Instagram

Беременная избранница Тимати намекнула, что они официально оформили отношения.

27-летняя Анастасия Решетова и 36-летний Тимати не распространяются относительно своей личной жизни. Так, беременность Анастасии пара старалась скрывать как можно дольше. Несмотря на то, что избранница рэпера не так давно стала называть артиста «мужем», долгое время пара не признавалась, расписались ли они официально.

Однако сегодня модель намекнула на статус отношений с рэп-звездой. Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, — «Не пойму ты замужем? Хочешь или хотела бы?», — Анастасия неоднозначно ответила: «Я за мужем».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, сколько Тимати удалось заработать на ресторанном бизнесе. Собственная сеть бургерных всего за год принесла артисту 54 миллиона рублей.