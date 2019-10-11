Работницы петербургского онкоцентра пожаловалась на маленькую зарплату

Сотрудницы онкологического центра в Петербурге рассказала о ничтожно низкой заработной плате.

По словам санитарок, весь текущий год они не получали доплаты — их отменили, их заработная плата составляет 24 тысячи рублей, хотя работают и за других. Видео с репортажем и рассказом врачей опубликовал Санкт-Петербургский профсоюз «Альянс врачей».

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Санитарка из отделения химеотерапии онкоцентра Елена Корнеева рассказала, что доплаты в размере 9 тысяч рублей отменили еще в прошлом 2018 году, притом не указав в приказе никакой причины, обосновывающей это решение.

В тоже время, как сообщает «Альянс врачей», майские указы обещали врачам заработную плату не меньше 60 тысяч рублей каждый месяц.

Результаты проведенной профессиональной проверки активисты профсоюза направили в госинспецию труда, Следственный комитет, УМВД и администрацию Владимира Путина.

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