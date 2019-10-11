На «Скандинавии» Chevrolet Aveo влетел в фуру

Вечером 11 октября на трассе «Скандинавия» произошло ДТП с участием фуры и легковушки.

По словам очевидцев, ДТП произошло между населенными пунктами Цвелодубово и Огоньки. Chevrolet Aveo влетел в фуру.

«На Скандинавии между Цвелодубово и Огоньками Шевроле Авео влетел в грузовик. Мужчину откачивают. Скорой еще нет, ДПС на месте», — сообщили свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet Aveo. Точной информации о количестве пострадавших пока нет.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. По данным «Яндекса» на месте аварии скопилась пробка в обе стороны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красносельском районе произошло серьезное ДТП. Спасатели срезали крышу Жигули и вытаскивали пассажиров.