Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет

Группы «Кино» вернется на сцену после 30-летнего перерыва.

Об этом стало известно 11 октября, на концерте в петербургском клубе А2, посвященном 30-летию альбома «Звезда по имени солнце».

На экране появился видеоанонс с информацией о том, что группа «Кино» выступит 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.

Отмечается, что голос Виктора Цоя будет звучать со сцены в записи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение песни «Группа крови» Metallica, которую они сыграли в «Лужниках».