Пентагон: ВС Турции обстреляли американские войска в Сирии

Пентагон подтвердил, что огонь, под который попали военнослужащие США в районе Кобани в Сирии, велся с турецких позиций.

«Среди военных США раненых нет», — говорится в заявлении Пентагона.

Военные США в районе Кобани подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций примерно в 9 часов вечера по местному времени 11 октября, сообщает РИА «Новости».

Вечером в среду турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. В США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент США Дональд Трамп предоставил американскому Минфину полномочия, которые позволят ввести санкции в отношении правительства Турции.