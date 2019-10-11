Трамп разрешил Минфину ввести «разрушительные» санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп предоставил американскому Минфину полномочия, которые позволят ввести санкции в отношении правительства Турции.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, это «очень мощные санкции».

«Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется», — добавил он, сообщает ТАСС.

Вечером в среду турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. В США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию на севере Сирии, несмотря на призывы стран, в том числе США.