В Сети появились кадры последствия тайфуна в Японии

В Сети опубликовали кадры последствий тайфуна «Хагибис» у побережья Японии. На записи видны опрокинутые и разбитые машины, разрушенные конструкции, упавшие столбы электропередач. Видео разместил пользователь Twitter xolovieta.

Из-за удара стихии погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Разрушительному тайфуну присвоили порядковый номер 19, он движется на японские острова с юго-востока.

Со слов синоптиков, сила стихии сопоставима с тайфуном «Ида», который обрушился на Японию в 1958 году. Он погубил 1269 жителей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о сильнейшем природном катаклизме. Сильные потоки ветра и дожди прогнозировали 12 и 13 октября.