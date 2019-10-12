В Сети появились кадры последствия тайфуна в Японии

В Сети появились кадры последствия тайфуна в Японии
На кадрах видны последствия тайфуна. Фото: xolovieta Twitter

В Сети опубликовали кадры последствий тайфуна «Хагибис» у побережья Японии. На записи видны опрокинутые и разбитые машины, разрушенные конструкции, упавшие столбы электропередач. Видео разместил пользователь Twitter xolovieta.

Из-за удара стихии погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Разрушительному тайфуну присвоили порядковый номер 19, он движется на японские острова с юго-востока.

Со слов синоптиков, сила стихии сопоставима с тайфуном «Ида», который обрушился на Японию в 1958 году. Он погубил 1269 жителей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о сильнейшем природном катаклизме. Сильные потоки ветра и дожди прогнозировали 12 и 13 октября.

погибший тайфун япония
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самолет Санкт-Петербург — Ереван экстренно сел в Тбилиси
Злоумышленник вынес из квартиры старенький телевизор и мобильники в Петербурге
В Сети появились кадры последствия тайфуна в Японии
Автоледи на каршеринге попала в полицию из-за езды без прав и чужого аккаунта
Дерматолог рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Неизвестные подвезли петербуржца, взяв за проезд портмоне и мобильник
Мошенница втерлась в доверие к 92-летней петербурженке и завладела 40 тысячами
Агрессивный петербуржец избил руками и ногами студента на Просвещения