Водитель скрылся после смертельного наезда на пешехода в Волховском районе

ДТП с участием пешехода и неустановленного автомобиля произошло на трассе «Зуево — Новая Ладога» в Волховском районе Ленинградской области, где водитель наехал на мужчину и скрылся.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», водитель, личность которого пока не установлена, находясь за рулем автомобиля, сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Отмечается, что пострадавшему мужчине на вид около 40 лет.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и разыскивают водителя, скрывшегося с места аварии.

Ранее GazetaSPb сообщала, что перебегавший пешеход вмял своим телом лобовое стекло иномарки на Наставников. На проспекте Наставников в Петербурге мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, когда его сбил водитель легкового автомобиля.