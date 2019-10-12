Япония объявила высший уровень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»

Эксперты сравнивают "Хагибис" с тайфуном "Ида", который произошел в 1958 году. Фото: pixabay

Эксперты сравнивают "Хагибис" с тайфуном "Ида", который произошел в 1958 году. Фото: pixabay

Мощнейший тайфун «Хагибис» настиг полуостров Идзу на острове Хонсю в Японии в субботу вечером по местному времени. Об этом сообщает главное метеорологическое управление страны.

Жертвами стихии на данный момент стал один человек, четверо пропали без вести и полсотни человек пострадали в 18 префектурах.

Власти Японии объявили эвакуацию для девяти миллионов жителей страны. Как отмечает РИА Новости, в Токио, а также в городах семи префектур, из-за сильных ливней был объявлен самый высокий уровень опасности.

Скорость ветра в центре тайфуна достигает 45 метров в секунду, при порывах — до 65 метров. Эксперты сравнивают «Хагибис» с тайфуном «Ида», который произошел в 1958 году. Тогда погибли более 1,2 тысяч человек.

Ожидается, что ближе всего стихия подойдет к столице в три часа дня по мск. Метеорологи отмечают, что силы ветра «Хагибиса» достаточно, чтобы переворачивать автомобили и повалить деревья.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Сети появились кадры последствия тайфуна в Японии.